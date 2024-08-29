В Раменском округе объявлен конкурс на строительство детского сада

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации, выполнением работ по строительству детского сада на 225 мест городском округе Раменский Московской области. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на выполнение работ по строительству объекта капитального строительства, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации объекта: «Детский сад на 225 мест по адресу: Московская область, Раменский г. о., г. п. Раменское, Донинское шоссе, ЖК Молодежный».

Основные параметры рассматриваемого объекта капитального строительства: общая площадь объекта — не более 3425 кв.м (общая площадь уточняется при проектировании с учетом требований технологического задания); количество этажей: не более 3 этажей (без учета подземного этажа, подвала); количество детей — 225 человек.

«Выполнение работ планируется завершить в 2025 г», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.