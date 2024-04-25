В Раменском округе ликвидировали аварийное здание бывшего пансионата

Мособлархитектурой совместно с органами местного самоуправления и профильными ведомствами продолжается активная работа по выявлению и устранению аварийных зданий, а также объектов незавершенного и самовольного строительства. Так, в Раменском округе, в дачном поселке Родники, на улице Седовцев было выявлено и демонтировано аварийное строение, № 11а. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Аварийный объект представлял собой кирпичное здание бывшего пансионата общей площадью более 10 тыс. кв. м. Здание продолжительное время не эксплуатировалось и не обслуживалось должным образом, основные элементы конструкции находились в аварийном состоянии, что создавало угрозу разрушения. Учитывая состояние объекта, было принято решение о его включении в перечень для ликвидации. В результате, силами собственника был проведен демонтаж аварийной постройки, в настоящий момент проводятся мероприятия по сортировке и утилизации строительного мусора.

Всего на территории Раменского округа выявлено 414 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесен, достроен и приведен в соответствие 261 объект, что составляет порядка 63% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.