В Раменском округе идет переселение из аварийного жилья

В поселке Ильинский Раменского городского округа началось переселение жителей из аварийных многоквартирных домов. Цель программы реновации — сократить ветхий и аварийный фонд, создать комфортные условия проживания и качественно обновить городские территории, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

На данный момент в рамках договора комплексного развития территории (КРТ) застройщик переселяет семьи из непригодных для проживания домов по адресу: ул. Московская, д. 2 и д. 3. По условиям договора, завершение переселения намечено на конец 2026 года, однако работу по переселению начали заранее, чтобы обеспечить жителей качественным и безопасным жильем.

«Мы стремимся улучшить условия жизни людей, которые сейчас проживают в неудовлетворительных условиях. И для нас важно, чтобы этот процесс происходил максимально комфортно и оперативно. Мы также работаем над тем, чтобы каждая семья была обеспечена квартирой, соответствующей критериям комфортности жилья Московской области или альтернативной денежной компенсации», — отметил президент G3 Group Олег Гулеватый.

В рамках программы переселения семьи получают возможность выбрать: продать свое жилье застройщику и переехать куда захотят, либо обратиться за помощью к застройщику, который обменяет старую квартиру на другую, находящуюся на территории округа, соответствующую комфортным стандартам Московской области. Первая семья, с которой уже подписан договор, выбрала денежную компенсацию, чтобы самостоятельно приобрести другое жилье.

«Лет 20 нас уже обещали отсюда переселить. Мы здесь жили и у нас условия не очень хорошие были. Мы давно хотели переехать. Сделка прошла хорошо», — поделился Павел Туляев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.