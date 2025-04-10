В Раменском объявлен конкурс на капитальный ремонт больницы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту стационара больницы в Раменском муниципальном округе. Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации (путем внесения изменений), разработкой рабочей документации, выполнением работ по капитальному ремонту объекта: Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Московской области «Раменская больница», стационар Московская область, г. Раменское, ул. Махова, д. 14». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать трехэтажное здание общей площадью 4 908,3 кв. м.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.