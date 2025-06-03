В Раменском капитально отремонтируют Рыболовскую среднюю школу

Подрядчика, который проведет проектно-изыскательские работы и капитальный ремонт «Рыболовской средней школы», определили в Раменском городском округе, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В ходе капитального ремонта в здании будут проведены кровельные и фасадные работы, внутренняя отделка помещений, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехнического оборудования. Кроме того, в школу закупят новую мебель и оборудование.

Работы пройдут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» за счет средств бюджета Московской области.

Работы планируют завершить к 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.