В Раменском к ноябрю 2027 года завершат первую очередь «G3 Михалевич»

Строительство первой очереди жилого квартала «G3 Михалевич» в Раменском планируют завершить в ноябре 2027 года. Проект предусматривает муниципальный детский сад на 185 мест и дворы без машин, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В Раменском строят первую очередь квартала «G3 Михалевич» — два дома на 504 квартиры. Более половины квартир будут двух-, трех- и четырехкомнатными. Проект также включает планировки с антресолями. Застройщик — компания «Квартал А». Строительство первой очереди планируют завершить в ноябре 2027 года.

В квартале предусмотрен муниципальный детский сад на 185 мест. Дворы закроют для машин и оборудуют игровыми площадками для детей разных возрастов, спортивными зонами для подростков и взрослых. Здесь также запланированы прогулочный сквер, велодорожки и велопарковки. На первых этажах домов разместятся помещения для аптеки, кафе, почтового отделения и культурно-досугового центра. В одном из домов появится пункт участкового полиции.

Строительная готовность первой очереди достигла 39%. В домах началась внутренняя отделка. Строители продолжают возводить несущие и ограждающие конструкции и прокладывать наружные инженерные сети. За строительством следит Главгосстройнадзор Московской области.

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев,на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.