В Раменском демонтируют 50 нестационарных торговых объектов в 2025 году

Начальник управления потребительского рынка, инвестиций и развития предпринимательства администрации Раменского муниципального округа Артем Васильев объявил о масштабной программе трансформации нестационарной торговли. В 2025 году планируется демонтаж 50 нестационарных торговых объектов (НТО), сообщает пресс-служба администрации округа.

Основными причинами демонтажа являются такие нарушения, как: несоответствие внешнему облику города, несоблюдение требований пожарной безопасности, самовольное размещение на земельных участках, а также отсутствие необходимых разрешительных документов.

После демонтажа планируется упорядочить размещение оставшихся 255 НТО, что позволит улучшить внешний вид города и повысить уровень безопасности.

В Раменском округе на данный момент функционируют 305 НТО, 654 стационарных объекта, 4 розничных рынка и 356 объектов общественного питания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что торговые объекты на вылетных магистралях необходимо привести в порядок.

«Еще одна тема важная, заметная для наших жителей, для всех нас — это приведение в соответствие объектов потребительского рынка и услуг, расположенных на вылетных магистралях. Акцент на вылетные магистрали <…>, но не только. И в центре городов, и в прилегающих к центру микрорайонах все должно соответствовать стандарту и радовать глаз», — сказал Воробьев.