В районе Соколиная гора в порядок привели комплекс административных зданий

В столичном районе Соколиная гора завершены работы по приведению в порядок комплекса административных зданий. При поддержке Госинспекции по недвижимости на востоке Москвы 8 строений общей площадью свыше 11 тыс. кв. м были отремонтированы. Ранее эти объекты не использовались, но теперь их планируется вернуть в хозяйственный оборот города, сообщил руководитель контрольного ведомства Иван Бобров.

В столице продолжается активная работа по выявлению ветхих и аварийных зданий для их последующего восстановления или сноса. Эту деятельность осуществляет Госинспекция по недвижимости. В ходе проверок специалисты ведомства обнаружили, что несколько зданий на участке по адресу: ул. Кирпичная, вл. 41, находятся в неудовлетворительном состоянии.

По словам Ивана Боброва, 12 строений, расположенных на арендованной территории, предназначенной для административных объектов, на момент осмотра находились в плачевном состоянии и не эксплуатировались.

«Инспекторы обсудили с собственником зданий необходимость принятия мер — ремонта либо демонтажа в зависимости от состояния строения и целесообразности его сохранения, после чего в отношении каждого объекта был согласован последующий план мероприятий», — отметил Бобров.

В результате четыре здания общей площадью более 2,8 тыс. кв. м, которые представляли угрозу для жизни и здоровья людей, были снесены. Остальные восемь строений, занимающие более 11 тыс. кв. м, были приведены в порядок и подготовлены для дальнейшего использования.