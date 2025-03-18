В районе Печатники по решению суда снесли незаконно возведенный объект

На юго-востоке столицы освободили от саомстроя территорию, прилегающую к промзоне. Объект использовался в коммерческих целях, сообщил руководитель Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Незаконное строение было обнаружено инспекторами по адресу: ул. Южнопортовая, д. 30А, стр. 1. Владелец самовольно построил здание и организовал в нем торговлю автомобильными двигателями.

По словам руководителя Госинспекции, на момент проверки земельный участок по данному адресу не был задействован в земельно-имущественных отношениях и не предназначался для размещения каких-либо объектов.

«Разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию также отсутствовали. Кроме того, инспекторы установили, что новое двухэтажное здание с измененными технико-экономическими показателями было возведено на месте ранее демонтированного объекта. Данные обстоятельства указывали на признаки самовольного строительства», — сказал Бобров.

Вопрос законности строения рассматривался в суде, который признал объект самостроем и обязал владельца его демонтировать. На данный момент нарушение устранено: здание площадью 170 кв. м снесено, а коммерческая деятельность в нем прекращена.

В инспекции также напомнили, что проверить, является ли строение незаконным, можно с помощью чат-бота ведомства «Самострой.net» в Telegram. Для этого необходимо ввести кадастровый номер объекта, который можно уточнить на публичной кадастровой карте Росреестра. Сервис проанализирует данные и предоставит пользователю ответ.