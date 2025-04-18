В районе Нагатинский Затон завершается возведение делового центра

сегодня в 12:03

В южной части Москвы подходит к концу возведение делового квартала, включающего 2 здания общей площадью около 6 тыс. кв. м. Об этом сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики, входящего в комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Владислав Овчинский.

Комплекс расположен по адресу: проспект Андропова, участок 11/1, он будет состоять из 2 трехэтажных корпусов.

«Общая площадь первого корпуса составит 3,5 тыс. кв. м, а второго — 2,5 тыс. кв. м. На первых этажах обоих зданий разместятся магазины и рестораны, совокупная площадь их помещений приблизится к 1,8 тыс. кв. м. Офисы запроектированы на двух верхних этажах, площадь рабочего пространства превысит 4,2 тыс. кв. м», — приводит слова Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики Москвы.

Также благодаря панорамному остеклению здания и его расположению на берегу Нагатинского затона сотрудники и посетители смогут наслаждаться видом на воду.

В деловом квартале, помимо торговых зон, точек общепита и рабочих кабинетов, предусмотрены помещения охраны, переговорные, open-space офисы, санузлы, гардеробные, серверные, кухня-столовая и кладовые.

В бизнес-центре созданы условия для маломобильных граждан: установлен лифт, а холлы и коридоры сделаны широкими и без порогов.

Разработчиком проекта выступает группа компаний «РЕГИОНЫ-ДЕВЕЛОПМЕНТ».