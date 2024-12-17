В районе Нагатино-Садовники на месте ветхой постройки появятся образовательные объекты

Здание площадью 2340 кв. м 1976 года постройки во 2-м Нагатинском проезде, вл. 6Б не подлежало восстановлению, его конструкции пришли в негодность, в связи с чем были проведены работы по демонтажу.

«Принятие решения о сносе постройки возможно только в отношении зданий и строений, которые не подлежат восстановлению и могут представлять потенциальную опасность для граждан. В остальных случаях здания стараются сохранить и отремонтировать. С начала года на юге Москвы 26 строений привели в порядок, 72 аварийных объекта были демонтированы. Освобожденные участки благоустраивают и задействуют под развитие городской инфраструктуры: например, под строительство жилых комплексов, образовательных, досуговых и медицинских объектов», — объяснил Бобров.

В работе по сокращению ветхих построек активное участие принимают горожане. С 2021 года в столице действует проект «Доброволец ГИН», который дает возможность жителям участвовать в формировании и поддержании облика столицы. Чтобы присоединиться к команде добровольцев, достаточно заполнить форму на странице проекта.