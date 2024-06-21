В районе Кузьминки началось строительство дома по программе реновации

В районе Кузьминки на юго-востоке Москвы началось возведение жилого дома по программе реновации, сказал руководитель департамента строительства, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Рафик Загрутдинов.

Четырехсекционное здание переменной этажности с подземным паркингом возводят по адресу: ул. Академика Скрябина, з/у № 40 (зона № 13.1).

«В настоящее время на площадке ведут работы нулевого цикла. В доме будет 300 квартир: 36 однокомнатных, 213 двухкомнатных, 51 трехкомнатная. Три из них оборудуют для маломобильных граждан: увеличат ширину коридоров и дверных проемов, установят специальную сантехнику», — рассказал Рафик Загрутдинов.

Готовая отделка в новых квартирах будет полностью соответствовать стандартам программы реновации.

Во дворе дома обустроят детскую площадку, зоныдля занятий спортом и тихого отдыха.