В Пушкинском округе завершают замену крыши школы в Правдинском

Рабочие выполнили 75% работ по замене кровли школы Образовательного комплекса № 2 на улице Проектной в Правдинском. Завершить ремонт планируют до конца следующей недели, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школа в Правдинском построена в 1940 году и давно нуждалась в обновлении кровли. В 2026 году зданию исполнилось 86 лет. Здесь учатся более 500 детей и работают 23 педагога.

Рабочие демонтировали изношенное покрытие площадью около 2200 кв. м, поэтапно заменили обрешетку и стропила, установили снегозадержатели и водостоки. Работы выполнены на 75%, завершить их планируют до конца следующей недели.

15 октября ход ремонта проверил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов. Обновление действующей школьной инфраструктуры находится на особом контроле в округе.

По сводным данным за период 2018–2027 годов, капитальный ремонт охватывает школьные здания общей вместимостью 7429 мест.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.