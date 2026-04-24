В Пушкинском округе проверили ремонт на улице Задорожной

Проверка хода реконструкции прошла 23 апреля на улице Задорожной в Ивантеевке Пушкинского округа. Объект осмотрели уполномоченный главы муниципалитета Нина Ушакова, депутаты и представители профильных служб, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Уполномоченный главы округа Нина Ушакова по поручению Максима Красноцветова вместе с председателем окружного совета депутатов Артемом Садулой, его заместителем Николаем Михайлиным, сотрудниками МУП «Ивантеевская теплосеть» и МКУ «Тарасовское» проинспектировала один из ключевых объектов реконструкции — улицу Задорожную. К обходу присоединились активные жители города.

Основные работы на объекте уже завершены. Сейчас подрядчики проводят зачистку территории от строительного мусора, засыпают теплотрассу и готовят площадку к дальнейшему благоустройству.

В ближайшее время планируется выполнить косметический ремонт: засыпать ямы и траншеи, заасфальтировать поврежденные участки дорог и пешеходных зон, а также провести озеленение территорий, пострадавших во время работ.

«Во время встречи мы подробно рассказали активистам о сроках и этапах работ. Важность обратной связи огромна, и такой подход позволяет снизить уровень тревоги среди жителей и выстроить прозрачную коммуникацию», — прокомментировала Нина Ушакова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что для качественного ввода в эксплуатацию дорожных объектов нужна очень грамотная коммуникация с жителями.

По его словам, там, где есть неудобства, конечно, необходимо все объяснять.