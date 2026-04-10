В Пушкинском округе продолжают капремонт двух поликлиник

Капитальный ремонт двух поликлиник продолжается в Пушкинском округе Подмосковья. 10 апреля глава округа Максим Красноцветов проверил ход работ в медучреждениях в Ивантеевке и Пушкино: готовность объектов составляет 72% и 95% соответственно, завершить обновление планируют к концу третьего квартала 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава округа оценил ход работ в поликлинике №9 на улице Толмачева в Ивантеевке и в поликлинике на улице 50 лет Комсомола в Пушкино. В Ивантеевке на объекте задействованы 50 специалистов, выполнено 72% запланированных работ.

После завершения ремонта учреждение сможет принимать до 600 пациентов за смену. При этом медицинскую помощь жителям оказывают без перерыва — прием ведут в уже отремонтированной части здания.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.