В Пушкинском округе продолжается капремонт Софринского образовательного комплекса

На улице Полевая, 5, в поселке Софрино подрядчик выполняет демонтажные, общестроительные и отделочные работы в третьем корпусе Софринского образовательного комплекса. Ремонт проводится в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

В здании 1970 года постройки площадью 4451,9 кв. м планируется выполнить внутреннюю отделку, обустроить входные группы, заменить инженерные коммуникации, сантехнику, окна и двери. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открытие обновленного учебного корпуса запланировано на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.