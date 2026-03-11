В Пушкинском округе капремонт школы в Софрине выполнили на 25%

Капитальный ремонт здания «Софринского образовательного комплекса» на улице Полевая в поселке Софрино выполнен на 25%. Работы ведутся за счет федерального и регионального бюджетов в рамках нацпроекта «Молодежь и дети», открыть обновленное здание планируют 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Капитальный ремонт проходит в здании 1970 года постройки, рассчитанном на 600 учеников. Общая площадь корпуса составляет 4451,9 кв. м. Сейчас строители ведут общестроительные работы внутри помещений и на кровле, а также монтируют инженерные сети. На объекте задействованы более 45 человек.

«Здание «Софринского образовательного комплекса» 1970 года постройки ждет масштабное обновление. Строители подрядной организации ведут общестроительные работы внутри здания и на кровле, монтаж инженерных сетей. На объекте работают больше 45 человек», — рассказал министр строительного комплекса Московской области Александр Туровский.

В рамках проекта предусмотрены внутренняя отделка помещений, устройство входных групп, полная замена инженерных коммуникаций, сантехники, окон и дверей. Также обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.