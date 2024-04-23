В Пушкинском округе Братовщинской школе продолжаются работы по капремонту

В селе Братовщина в Пушкинском городском округе ведутся активные работы по капитальному ремонту школы № 11. Там трудятся 50 человек, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Уже завершаются демонтажные работы, практически закончили возведение межкомнатных перегородок, активно ведутся общестроительные работы, штукатурка стен. Стройка идет в соответствии с графиком — общая готовность 39%.

Здание образовательного учреждения 1964 года постройки имеет общую площадь 2 997 кв. метров. Обновление было необходимо, поэтому сейчас на объекте проводятся комплексные работы, которые уже совсем скоро позволят учащимся получать качественные знания в современной школе.

Как ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, дороги и благоустройство лидируют в топе по позитивным изменениям в Подмосковье по результатам опроса жителей.

«Готовясь к обращению, мы провели масштабный опрос, чтобы еще раз убедиться, какие перемены люди заметили в своем городе, и что по их мнению важно менять», — сказал Воробьев.