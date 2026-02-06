В Пушкино завершили 63% строительства пристройки к детскому саду «Звездочка»

В Пушкино депутаты и руководство округа 5 февраля проверили ход строительства пристройки к детскому саду «Звездочка» на Московском проспекте. Готовность объекта составляет 63%, открытие запланировано на сентябрь, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов, глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов и заместители главы Ольга Жданова и Людмила Конопатченкова 5 февраля осмотрели строительство пристройки к детскому саду «Звездочка» в Пушкино.

На данный момент завершены основные этапы работ: вынесены коммуникации, возведен железобетонный каркас, выполнено подключение к водоснабжению и канализации, установлены внутренние стены, кровля, окна и наружные двери, проложены сети теплоснабжения. Сейчас ведется монтаж вентилируемого фасада и внутренних инженерных систем.

Трехэтажная пристройка рассчитана на три новые группы по 20 детей. Планировка предусматривает комфортные и безопасные условия: на первом этаже разместятся младшие группы, на втором и третьем — старшие. В здании будут буфетные, раздевалки, помещения для уборочного инвентаря и санузлы. Также предусмотрены комната персонала и кабинет психолога. Новый корпус соединят переходом с основным зданием детсада, что позволит создать единое образовательное пространство.

Открытие пристройки планируется в сентябре этого года.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.