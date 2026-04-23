В Пушкино построят котельную на 20 МВт для ЖК «Фабрикант»

Строительство газовой котельной для жилого комплекса «Фабрикант» продолжается в Пушкино. Объект обеспечит теплом более 400 семей, которые переедут из аварийного и ветхого жилья, завершить работы планируют в июне 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Котельная рассчитана на девять жилых корпусов комплекса. Сейчас возводят два дома первой очереди, их планируют ввести в эксплуатацию до конца 2026 года.

Здание будет одноэтажным, площадью 513 квадратных метров. Внутри разместят зал с четырьмя котлами, а также инженерные и вспомогательные помещения. Работа котельной будет полностью автоматизирована и не потребует постоянного присутствия персонала.

Строительный контроль ведет Главгосстройнадзор Московской области. По итогам проверки готовность объекта составляет 63%. На площадке уже выполнены фундамент, несущие и ограждающие конструкции, кровля и остекление, сейчас монтируют наружные сети и внутренние инженерные системы.

Застройщиком выступает ООО «СЗ ГК ПРОФИ - ИНВЕСТ».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.