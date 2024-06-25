сегодня в 13:09

В Пушкине построят новый детский сад на 300 мест

В Пушкине вблизи улицы Зеленая роща планируется строительство нового детского сада на 300 мест. Новое современное учреждение рассчитано на комфортное размещение 12 групп воспитанников от 2 до 7 лет. Об этом сообщает администрация округа.

В рамках реализации проекта будет создано 62 новых рабочих места. Завершить строительство планируется в 2026 году.

Рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила облик будущего детского сада. Также по проекту будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с озеленением.

Новость о том, что в округе появится новое дошкольное учреждение, вызвало позитивную реакцию жителей.

В городском округе Пушкинский уделяется пристальное внимание развитию системы среднего и дошкольного образования. Повышение качества работы отрасли и формирование комфортных условий для воспитанников и учащихся школ — приоритетная задача муниципалитета.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.