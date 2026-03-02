сегодня в 17:25

В Пущине стартовала отделка в ДШИ имени Алябьева

Капитальный ремонт детской школы искусств имени А.А. Алябьева продолжается в микрорайоне «В» Пущина городского округа Серпухов. Подрядчик приступил к общестроительным и отделочным работам, а также к ремонту кровли. Завершить обновление здания планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Семья» за счет средств регионального бюджета. В настоящее время на объекте продолжаются демонтажные работы, параллельно ведутся кровельные и фасадные работы.

Здание школы 1978 года постройки общей площадью более 1,6 тыс. квадратных метров полностью обновят. Строителям предстоит заменить инженерные сети и сантехнику, окна и двери, провести внутреннюю отделку помещений, отремонтировать входные группы и благоустроить прилегающую территорию.

В рамках контракта также закупят новую мебель и учебное оборудование для учреждения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т.д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.