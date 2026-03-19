В Протвино завершили 38% капремонта лицея №2

Капитальный ремонт лицея №2 на улице Гагарина в Протвино выполнен на 38%. Работы продолжаются в рамках региональной госпрограммы, открытие школы запланировано на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«В настоящее время на объекте трудятся 50 человек, 1 единица техники. Строители завершили демонтажные работы, ведут отделочные и общестроительные. Параллельно завершается ремонт кровли, ведутся электромонтажные работы, монтаж инженерных коммуникаций», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В рамках капремонта обновят фасад и входную группу, заменят системы отопления, вентиляции и канализации. Также благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и оборудование.

Работы проводят по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» нацпроекта «Молодежь и дети» за счет средств бюджета Московской области. Открытие обновленного лицея намечено на 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная деталь, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.