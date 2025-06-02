В Протвине планируют провести капитальный ремонт лицея № 2 в 2026 году

В городе Протвино округа Сепухов в следующем году планируют капитально отремонтировать лицей № 2, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике региона

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации МБОУ «Лицей № 2» в городе Протвино городского округа Серпухов», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлёва.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту, поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: МБОУ «Лицей № 2» Московская область, г. о. Серпухов, г. Протвино, ул. Гагарина, д. 7».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание 1972 года постройки общей площадью 6 796,1 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.