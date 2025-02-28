В промышленном парке Сенькино появится экологичное производство стройматериалов

Российский производитель лакокрасочных изделий на основе органических компонентов станет новым резидентом промпарка «Сенькино». Об этом сообщил Министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Москва — город, в котором производят широкий ассортимент строительной продукции. В промышленном парке „Сенькино“ расположится предприятие по выпуску лакокрасочных материалов на основе органических компонентов. Компания установит в одном из корпусов автоматические линии по наливу продукции в тару, что позволит повысить скорость производства и упорядочить технологические процессы», — отметил Гарбузов.

Он добавил, что в дальнейшем планируется создание дополнительных площадей для научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Промышленный парк в Краснопахорском районе строится в рамках программы по созданию новых рабочих мест. Он будет соответствовать современным стандартам и включать пять корпусов, предназначенных для высокотехнологичных и легких производств. После завершения строительства в городе появится более 2,8 тыс. новых рабочих мест.

Контроль за строительством промпарка осуществляет Мосгосстройнадзор.

По словам председателя ведомства Антона Слободчикова, сейчас ведется возведение второй очереди, которая включает 3 корпуса общей площадью почти 49 тыс. кв. м.

«Инспекторы Комитета в рамках выездных проверок проверяют соответствие выполняемых работ и применяемых материалов утвержденным проектным решениям», — пояснил Слободчиков.

Два корпуса первой очереди были введены в эксплуатацию в конце декабря прошлого года.

«С точки зрения наших текущих объемов производства, формат light industrial — то, что нужно, потому что есть и инфраструктура, и инженерные мощности, а также обслуживание территории — прерогатива управляющей компании застройщика», — сказал гендиректор компании «Fama Coatings» Марина Вязанкина.

Она добавила, что локализация производства в Москве также позволяет воспользоваться мерами поддержки, включая льготные инвестиционные кредиты

С 2020 года программа по созданию рабочих мест охватила практически все районы Москвы. Правительство города заключило более 140 соглашений с инвесторами, предусматривающих строительство свыше 6 млн кв. м недвижимости. Это новые промышленные предприятия, логистические комплексы, офисные и торговые объекты, а также учреждения образования, культуры и спорта.

Общий объем инвестиций в развитие города и создание рабочих мест превысит 2,2 трлн рублей. Это позволит создать более 300 тыс. новых рабочих мест в различных отраслях экономики.

Застройщики могут подать заявку на участие в программе через онлайн-сервис на Инвестпортале Москвы.