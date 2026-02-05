В Поварово завершат первый этап строительства детсада в феврале

В поселке Поварово городского округа Солнечногорск в феврале завершат первый этап строительства детского сада на 250 мест, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Главгосстройнадзор Московской области проверяет строительство детского сада на 250 мест в поселке Поварово. Первый этап работ выполнен на 95%. Полностью завершены строительно-монтажные работы по трехэтажному зданию площадью почти четыре тысячи квадратных метров.

На следующем этапе планируется установка оборудования, включая технику для пищеблока и медицинского кабинета. Также будет благоустроена прилегающая территория: установят теневые навесы, игровые и спортивные комплексы. Завершить второй этап планируют к маю 2026 года.

Детский сад строят по госпрограмме Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры». Сейчас в Поварово работают два детсада, но мест в них недостаточно, и многим родителям приходится возить детей в другие населенные пункты. Новый детсад поможет решить проблему нехватки мест для дошкольников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе построят еще 16 школ и 9 детских садов. Кроме того, в каждом округе реализуется президентская программа капитального ремонта.

«В работе сейчас — 132 учреждения образования, обновим 58 школ и 40 детских садов, остальные — в следующем. А на 2026 год в программу у нас заявлено свыше 150 объектов. Сейчас мы стали строить меньше учебных заведений, делаем акцент на капремонте. Все школы — и новые, и те, которые модернизируем — имеют у нас единый стандарт. Это и цветовая гамма, и мебель, и все, что касается интерьеров, наполнения», — заключил губернатор.