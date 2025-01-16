В поселке Зеленый Богородского округа продолжается ремонт Дома культуры

Исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богородского округа Алексей Печенкин и замглавы администрации округа Сергей Пастухов посетили Дом культуры поселка Зеленый и проверили ход работ по ремонту помещения зрительного зала. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Как только ДК был передан в муниципальную собственность началось интенсивное восстановление здания. Отремонтировали кровлю, систему отопления, непосредственно сами помещения. Установили пожарную сигнализацию, видеонаблюдение, произвели замену дверей, установили и заменили оконные блоки, закупили мебель.

Работы проводятся в несколько этапов. В минувшем году закончили ремонт самого зрительного зала. Сделали стены, пол, потолок, установили зрительные кресла. В этом году планируется завершить ремонт непосредственно самой сцены, куда входит и ремонт оборудования (светового и звукового, передвижных компонентов декораций, кулис и занавеса и т. д.).

Дом культуры является местом притяжения для жителей всех возрастов, где каждый может найти свое вдохновение и занятие по душе.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.