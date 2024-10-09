В поселке Обухово Богородского округа проводят капремонт центра образования № 23

сегодня в 14:26

В рабочем поселке Обухово Богородского округа проводят работы по капитальному ремонту центра образования № 23 на ул. Ленина, 85. Генеральный подрядчик вышел на объект 23 сентября. В настоящее время проводятся демонтажные работы. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстроя.

Сегодня на объекте работают 18 человек. Они проводят демонтаж стен, потолка и полов основного здания, также занимаются демонтажом в мастерских.

Общая площадь центра 1773,4 кв. метров, здание было построено в 1937 году. Работы на объекте проходят в рамках президентской программы по капитальному ремонту объектов образования.

По проекту капремонта в здании планируется проведение кровельных и фасадных работ, устройство входных групп, замена систем отопления, вентиляции, канализации, внутренние работы.

Кроме того, проведут благоустройство прилегающей территории, закупят новую мебель и оборудование.

Сдать объект планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.