В поселке Молодежный Подольска отремонтировали входную группу дома культуры

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов в ходе выездной администрации дал поручение привести в надлежащий вид входную группу сельского дома культуры в поселке Молодежный. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Недавно специалисты завершили ремонт входной группы учреждения. По традиции ее украсили к Новому году, на территории нарядили новогоднюю елку.

Администрация СДК выразила благодарность главе городского округа Подольск Григорию Артамонову за внимание к проблеме и финансирование работ.

"Благодаря ответственному подходу строительной компании обновлённая входная группа приобрела новый облик, который радует жителей и создает атмосферу праздника и красоты для посетителей. Мы уверены, что обновление будет служить долгие годы, привлекая еще больше людей к культурным мероприятиям», — сказала директор СДК «Молодëжный» Ирина Талпа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.