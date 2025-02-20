В поселке Луховиц завершили демонтажные работы в школе-интернате для детей с ОВЗ

В поселке Белоомут в Луховицах продолжается ремонт школы-интерната для детей с ОВЗ. Уже завершены демонтажные работы. Строители сняли старую отделку и очистили стены от штукатурки, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

Рабочим предстоит произвести комплекс строительно-монтажных работ в двухэтажном здании, площадь которого составляет 887 кв. метров. В них задействованы около 50 рабочих.

В здании школы-интерната планируется провести кровельные и фасадные работы, обновить входные группы. Также заменят инженерные сети и сантехническое оборудование, окна и двери. Проведут внутреннюю отделку помещений и благоустроят прилегающую территорию, закупят новую мебель и учебное оборудование. В ходе работ будут дополнительно усилены стены и фундамент.

Завершить капремонт планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что открытие центров для реабилитации инвалидов — очень важная тема, данная работа в Подмосковье ведется.

«Мы продолжаем открывать те самые центры, которые помогают инвалидам в реабилитации — опорно-двигательный аппарат, психологи, все, что связано с методиками развития. Эти центры у нас работают, они на хорошем счету», — сказал Воробьев.