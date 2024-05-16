В поселке Большие Вяземы продолжается ремонт здания «Голицынской школы № 2»

сегодня в 15:24

В поселке Большие Вяземы продолжается капитальный ремонт здания Голицынской «Средней общеобразовательней школы № 2». Строители ведут фасадные и отделочные работы, передает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Все подробности об этом сообщает министерство строительного комплекса.

Работы осуществляются в рамках госпрограммы и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«На объекте 80 рабочих и 3 единицы техники. Строители ведут монтажные работы по устройству перегородок, инженерных сетей, отделочные работы, устройство кровли и фасада здания», — уточняется в сообщении.

В рамках проекта капремонта здания будут приведены в порядок фасады, кровля и внутренняя отделка, заменены оконные блоки, проложены инженерные коммуникации. Потом будет проведено оснащение обновленных помещений современным технологическим оборудованием и мебелью.

Общая площадь здания составляет более 4 тыс. кв. метров.

Завершить капремонт подрядчик должен до начала осени.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.