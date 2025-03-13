В поселении Марушкинское от долгостроя освободили земельный участок

Госинспекция по недвижимости Москвы выявила и демонтировала заброшенные объекты общей площадью более 1,3 тыс. кв. м на территории ТиНАО. Об этом сообщил начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

Незавершенный строительный объект находился в деревне Марушкино, входящей в состав поселения Марушкинское. На участке был обнаружен бетонный фундамент и металлический каркас, оставшиеся от строительства.

«Ранее земельный участок на основании оформленного договора аренды и необходимых разрешений на строительство планировали задействовать под возведение производственно-складского комплекса. При обследовании инспекторы установили, что договорные отношения истекли, деятельность на участке не ведется, а объект площадью свыше 1,3 тыс. кв. м находится в стадии неоконченного строительства», — отметил Бобров.

Глава инспекции отметил, что после прекращения действия правового документа арендатор обязан был освободить территорию и привести ее в порядок.

Однако обязательства выполнены не были, и вопрос демонтажа бетонного фундамента и металлических конструкций был передан в суд. Поскольку владелец самостроя не устранил нарушения в установленные сроки, работы по демонтажу были проведены силами инспекции.