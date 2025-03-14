сегодня в 12:33

В пос Люберец начали подготовку к строительству школы и детсада на 1,7 тыс мест

В поселке Октябрьский городского округа Люберцы рабочие приступили к подготовительным работам по строительству воспитательно-образовательного комплекса, включающего школу на 1 500 мест и детский сад на 200 мест. Об этом сообщает пресс-служба Минстройкомплекса Подмосковья.

Работы на объекте пройдут в рамках государственной программы «Строительство объектов социальный инфраструктуры Московской области» за счет средств бюджета региона.

На данный момент рабочие ведут подготовительные работы, включая установку ограждения строительной площадки, прокладку временных дорог, планировку территории. В скором времени приступят к работам основного периода.

Общая площадь объекта составляет более 22 тыс. кв. метров, включая площадь здания школы — 19 тыс. кв. метров и площадь детского сада — 3 250 кв. метров.

Проект воспитательно-образовательного комплекса является важным шагом в развитии инфраструктуры городского округа Люберцы и обеспечит жителей микрорайона современными образовательными учреждениями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.