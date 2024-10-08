В поликлинику Лобни завезли новое медицинское оборудование

В городском округе Лобня продолжается строительство современной поликлиники ГБУЗ Московской области «Лобненская центральная городская больница». Новая поликлиника Лобни сможет принимать до 600 посетителей в смену. В учреждение уже завезли новое медицинское оборудование и мебель, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Рабочие продолжают устранять выявленные дефекты, а также заканчивают благоустройство территории. По проекту общая площадь 5-этажного здания составит 11,5 тысяч квадратных метров.

В состав поликлиники войдут клинико-диагностическая лаборатория, женская консультация, стоматология, отделения травматологии и ортопедии, отделения функциональной диагностики и восстановительного лечения. Прием будут вести участковые терапевты и профильные специалисты. Поликлиника будет оснащена современной медицинской техникой и оборудованием.

Открытие поликлиники ожидается в начале 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.