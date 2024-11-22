В поликлинике Электростальской больницы завершили реконструкцию входной группы

Работы по обновлению входной группы поликлиники, расположенной в Электростали по адресу: улица Пушкина, д. 3, завершились. Они включали в себя косметический ремонт в холле, а также модернизацию входа в здание, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

В ходе реконструкции были установлены новые автоматические двери, которые открываются с помощью сенсоров, что позволяет минимизировать усилия при входе и выходе. Также был предусмотрен специальный съезд, обеспечивающий легкий доступ для людей с ограниченной подвижностью. Кроме того, была добавлена новая навигация и информационные стенды, которые помогут пациентам легко ориентироваться в поликлинике.

Такие обновления не только улучшат внешний вид медицинского учреждения, но и создадут более безопасные и удобные условия для пациентов.

Работы проведены в рамках региональной программы модернизации здравоохранения при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.