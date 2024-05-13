сегодня в 21:16

В Подольске завершили строительство детского сада на 240 мест в мкр Климовск

В рамках госпрограммы Подмосковья в микрорайоне Климовск Подольска завершено строительство детского сада на 240 мест. Рабочие проводят пусконаладку инженерных систем и оборудования, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«На объекте 25 рабочих. Строительно-монтажные работы завершены. Ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, сборка и расстановка мебели. Общая стройготовность составляет 98%», — уточняется в сообщении

Площадь трехэтажного здания составляет 3,2 тыс. кв. м. Новый детский сад рассчитан на 240 малышей от 1,5 до 7 лет.

В здании разместились просторные групповые помещения с игровой зоной, спальней и буфетом, залы для музыкальных и физкультурных занятий, кабинет логопеда и психолога, пищеблок, медицинский и методические кабинеты. На прилегающей территории появились детские игровые и спортивные площадки.

Новое дошкольное учреждение повысит доступность и качество образования, открыты группы для детей раннего возраста.

Завершить все работы планируется в июне 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.