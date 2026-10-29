В Богородском округе завершают строительство котельной в деревне Боровково

Строительство блочно-модульной котельной мощностью 1 мегаватт в деревне Боровково Богородского округа достигло готовности 88%. Работы планируют завершить к концу 2026 года, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Новую блочно-модульную котельную строят в деревне Боровково по адресу: улица Поселок Фабрики, дом 17а. Контракт заключили в конце 2025 года, работы начались в апреле 2026 года. Строительство идет по графику, его завершение запланировано на конец 2026 года.

По оценке ГБУ МО «УТНКР», готовность объекта составляет 88%. Котельную доставили на площадку и полностью смонтировали. Специалисты занимаются ее подключением к инженерным коммуникациям.

Все процедуры технологического присоединения к сетям водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения и газоснабжения завершены. Сейчас проводятся пусконаладочные работы — финальный этап перед вводом котельной в эксплуатацию.

Проект реализуют в рамках региональной и муниципальных программ по обновлению коммунальной инфраструктуры. Строительство софинансируют из бюджетов Московской области и Богородского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул важность модернизации системы ЖКХ в регионе.

«Прошлая зима была сложной, с низкими температурами, были аварии, поэтому мы предусмотрели достаточно масштабную программу модернизации ЖКХ. Эта зона ответственности муниципальных и региональных органов власти — одна большая магистраль. Кроме того, мы реализуем концессионные соглашения в партнерстве с «Газпромом», — рассказал Воробьев.