В Подольске завершили капремонт крыши дома № 10а на улице Филиппова

Капитальный ремонт крыши дома № 10а на улице Филиппова в Подольске завершен. В панельной двенадцатиэтажке обновили 858 квадратных метров кровли, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На плоской крыше дома полностью обновили покрытие, утеплили стяжку, установили новое ограждение на парапете, заменили водосток и вентиляционные шахты.

«Капитальный ремонт — это прежде всего забота о людях. Для нас главное, чтобы каждый житель чувствовал себя в своем доме комфортно и безопасно. Поэтому программу капремонта мы продолжаем последовательно и всегда держим качество работ на контроле», — прокомментировал глава округа Григорий Артамонов.

В ближайшие годы в доме также планируют отремонтировать внутридомовые системы тепло-, водоснабжения и водоотведения, заменить лифтовое оборудование.

Качество работ на всех этапах контролировали специалисты управления технического надзора капитального ремонта, подведомственного министерству жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С начала года в округе отремонтировали 24 кровли.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.