В Подольске завершили более половины капремонта детсада школы №12

Капитальный ремонт дошкольного отделения школы №12 на улице Кирова в Подольске выполнен более чем на 55%. Работы ведут в рамках госпрограммы по обновлению социальной инфраструктуры по нацпроекту «Семья», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Дошкольное отделение площадью 1944,4 кв. м расположено по адресу: улица Кирова, 53а. Сейчас на объекте работают 50 человек. Строители завершили демонтаж и ведут общестроительные и отделочные работы, ремонтируют кровлю и фасад, монтируют инженерные коммуникации.

В ходе капремонта специалисты заменят оконные блоки, установят новые двери и светильники, смонтируют вентиляционные короба, выполнят покраску стен, заливку и укладку полов. Также предусмотрена прокладка систем водоснабжения, канализации, отопления и электроснабжения.

После завершения строительных работ детский сад оснастят новой мебелью и оборудованием. Обновленное учреждение планируют открыть в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.