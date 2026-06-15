В Подольске завершили 80% капремонта центра творчества

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Капитальный ремонт центра детского творчества на улице Школьной в микрорайоне Климовск Подольска выполнен на 80%. Работы ведутся по госпрограмме модернизации социальной инфраструктуры, завершить их планируют в 2026 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители продолжают капитальный ремонт здания по адресу: улица Школьная, дом 10/1. Работы проходят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

«В настоящий момент строители ведут отделочные и общестроительные работы, монтаж витражей. Общая строительная готовность составляет 80%», — сообщили в пресс-службе.

В ходе ремонта обновят фасад здания, полностью заменят инженерные сети, радиаторы, сантехническое оборудование, полы и потолки, окна и двери. Уже выполнены кровельные работы, внутренняя отделка помещений, обустроена входная группа и благоустроена прилегающая территория.

После завершения основных работ центр оснастят современным технологическим оборудованием и мебелью. Объект планируют полностью сдать в эксплуатацию в 2026 году.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.