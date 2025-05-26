В Подольске завершен первый этап строительства кофейного завода

В Подольске завершен первый этап реализации крупного инвестиционного проекта по строительству современного производственного комплекса по выпуску кофейной продукции. Проект осуществляется компанией ООО «Арабика» и представляет собой создание высокотехнологичного предприятия, которое будет выпускать широкий спектр кофейных продуктов — от зернового, молотого и растворимого кофе до сухих растворимых смесей (включая какао). Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Общая площадь нового комплекса составляет 18 тысяч квадратных метров, что позволяет разместить необходимое оборудование и обеспечить эффективное производство.

Объем инвестиций в первую очередь строительства составил около 1,2 млрд рублей. Благодаря внедрению современных технологий и автоматизации мощность предприятия после завершения всех этапов работы достигнет 46 тысяч тонн продукции в год. На сегодняшний день, после реализации первого этапа, объем производства составляет 6 тысяч тонн в год, что является значительным шагом к достижению полного потенциала комплекса.

На текущий момент штат насчитывает 41 сотрудника, при этом руководство намерено расширить производственные мощности и принять на работу еще 39 человек. Это позволит обеспечить не только технологическое развитие региона, но и создание новых рабочих возможностей для местных жителей. Полная реализация всех этапов запланирована завершиться в первом квартале 2029 года, что обозначит значительный вклад в развитие региональной экономики и повышение экспортного потенциала российского кофейного сегмента.

В ведомстве отметили, что проект является стратегически важным и создает основу для дальнейшего роста и расширения рынка кофейной продукции в России. Построенный комплекс позволит организовать полный цикл производства, обеспечить высокие стандарты качества и увеличить экспортные поставки на международном рынке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.