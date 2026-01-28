В Подольске завершат строительство логистического комплекса во втором квартале 2026 года

Логистический комплекс площадью более 2,5 тыс. кв. м построят на улице Цементный проезд в городском округе Подольск во втором квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В городском округе Подольск на улице Цементный проезд, дом 7, возводят новый логистический комплекс. Проект реализует компания ООО «СОВЕРАЙЗ», а за строительством следят инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Комплекс разместится на участке площадью почти 18 тысяч кв. м, а площадь склада превысит 2,5 тысячи кв. м. Здание будет одноэтажным, с соблюдением всех норм противопожарной безопасности и удобными подъездными путями.

В комплексе предусмотрены не только складские зоны, но и комнаты отдыха, санитарные узлы, столовая и гардеробные для сотрудников. Это обеспечит комфортные условия труда и соблюдение санитарных требований.

Склад станет важным элементом региональной логистики. Днем сюда будут поступать крупные грузовые автомобили грузоподъемностью до 20 тонн, а ночью продукция будет распределяться среди потребителей небольшими машинами. Такой режим снизит нагрузку на дороги и минимизирует влияние транспорта на жителей близлежащих районов.

В настоящее время строительная готовность объекта составляет 72%. Завершить работы планируют во втором квартале 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что развитие Московского транспортного узла оказывает позитивное влияние на экономику и логистику Московского региона.

«Все федеральные проекты, которые реализуются, очень помогают. Например, развитие Московского транспортного узла: ЦКАД, М-11, М-12, переезды, которых построено порядка 30, вылетные магистрали. Все это очень важно для экономики и логистики», — сказал губернатор.