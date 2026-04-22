В Подольске завершают строительство корпуса школы №16

Новый учебный корпус школы №16 на 580 мест достраивают на улице Народной в Подольске, подрядчик приступил к благоустройству территории. Открытие здания запланировано на 1 сентября, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках государственной программы Московской области за счет бюджетных средств. Сейчас на площадке работают 155 человек и задействовано 10 единиц техники. Продолжаются внутренняя отделка помещений, монтаж ограждений лестниц, устройство инженерных сетей и электромонтажные работы.

«На прилегающей территории ведется устройство проездов и тротуаров, спортивных и детских площадок, установка ограждения и наружного освещения. Строительная готовность составляет порядка 90%», — рассказал министр строительного комплекса региона Александр Туровский.

Пристройка представляет собой комплекс из трех корпусов переменной этажности от трех до четырех этажей. Площадь нового здания составляет 8300 кв. м, существующего — 3654,3 кв. м. Их соединит стеклянный переход на уровне второго этажа, при этом в основном здании продолжат обучаться начальные классы.

В новом корпусе разместят учебные кабинеты, библиотеку с читальным залом и IT-зоной, актовый зал на 350 мест, многофункциональный спортзал и мастерские. На территории оборудуют игровые и спортивные площадки, а также поле для мини-футбола, волейбола и баскетбола. Ввод пристройки позволит ликвидировать вторую смену и частично разгрузить школы в соседних микрорайонах.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.