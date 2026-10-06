В Подольске завершают капремонт детского сада при школе № 12

Детский сад при средней школе № 12 на улице Кирова в Подольске готов более чем на 97%. Обновленное учреждение планируют открыть в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строители завершают капитальный ремонт дошкольного отделения школы № 12 на улице Кирова в Подольске. Площадь здания составляет 1944,4 кв. м. Работы проводят по государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках нацпроекта «Семья».

«На объекте завершаются пусконаладочные и монтажные работы, ведется сборка, расстановка мебели. В работах задействованы 20 специалистов», — сообщила пресс-служба ведомства.

В здании демонтировали старые конструкции, заменили оконные блоки, установили вентиляционные короба, новые двери и осветительные приборы. Строители продолжают красить стены, заливать и укладывать полы.

Также идут работы по прокладке сетей водоснабжения, канализации, отопления и электропроводки, ремонту фасада и кровли. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование. Открытие запланировано на четвертый квартал 2026 года.

Национальный проект «Семья» - это поддержка российской семьи на каждом этапе: от рождения и воспитания детей до заботы о людях старшего поколения. В рамках него можно оформить выплаты, взять льготную ипотеку, вести интересную жизнь в любом возрасте, при необходимости получать уход — и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.