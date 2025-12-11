В Подольске завершается строительство завода по выпуску преформ для пластиковой тары

Крупнейший отечественный производитель ПЭТ-преформ вышел на финальную стадию строительства нового производственно-складского комплекса в микрорайоне Климовск городского округа Подольск. Запуск производства намечен на первый квартал 2026 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора.

Компания «Альфатехпром», которая уже выпускает более двух миллиардов преформ в год, возводит новое здание площадью свыше 23 тыс. квадратных метров. Здесь наладят выпуск заготовок из полиэтилентерефталата (ПЭТ), которые используются в производстве пластиковой тары. В частности, продукция востребована у производителей безалкогольных газированных напитков, негазированной и минеральной воды, соков, косметических средств, продуктов питания, бытовой и автохимии.

Строительство объекта ведется под надзором Главгосстройнадзора с 2024 года. В настоящее время инспекторы фиксируют 95% строительной готовности объекта — рабочие ведут монтаж внутренних инженерных систем и отделку помещений.

На территории предприятия помимо основного здания застройщик несколько объектов инженерной инфраструктуры, а также оборудует стоянки для легкового и грузового транспорта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и управляющий партнер компании Ecoplatform Иван Гусаков на ПМЭФ подписали соглашение о реализации проекта, в рамках которого в Московской области установят 10 тыс. боксов и 5 тыс. экопунктов по сбору вещей для повторного использования.

«Наш президент (Владимир Путин — ред.) поставил задачу — обеспечить к 2030 году сортировку 100% твердых коммунальных отходов, при этом захоронение — не более половины из них. Поэтому совместно с компанией Ecoplatform мы планируем установить в регионе 10 тыс. боксов «Не просто вещь» для приема и хранения текстиля, а также около 5 тыс. экопунктов — они будут принимать пластиковые бутылки и алюминиевые банки. Все будет отправляться на переработку или для повторного использования, где это возможно», — сказал Андрей Воробьев.