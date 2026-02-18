В Подольске выставили на аукцион три объекта недвижимости для бизнеса

В городском округе Подольск на юге Подмосковья выставлены на аукцион три объекта недвижимости, подходящие для размещения производств, складов или магазинов. Прием заявок завершится 13 и 20 апреля, сообщает пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

ДОМ.РФ предлагает инвесторам три объекта недвижимости в поселке Быково городского округа Подольск. Все объекты ранее принадлежали Российской академии менеджмента и аналитики в животноводстве и подходят для размещения производственных, складских или торговых площадей.

Первый имущественный комплекс находится по адресу: Центральная, д. 9. Он включает участок площадью 0,44 га и здание 461,5 кв. м. В непосредственной близости расположены производственные и жилые здания, а также автодорога. До остановки общественного транспорта «ЦСИО» — 350 метров. Прием заявок на участие в аукционе завершается 13 апреля.

Второй объект расположен на ул. Каштановая, д. 8. На торги выставлены здание площадью 494,4 кв. м и земельный участок 0,12 га. Окружение составляют малоэтажные жилые дома, до остановки «ЦСИО» — 700 метров. Заявки принимаются до 20 апреля.

Третий комплекс находится по адресу: ул. Школьная, д. 2А. В его состав входят участок 0,07 га и здание 216,2 кв. м. Рядом расположены жилая, общественно-деловая и производственная застройка. Въезд осуществляется с улиц Московская и Академическая. Прием заявок завершится 13 апреля.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее поручил главам округов решать вопрос с имуществом.

«Еще раз прошу глав внимательно посмотреть вокруг в части работы, назначения имущества, земли для развития экономики, для благоустройства, для расселения ветхого, аварийного жилья, для проектов реновации. Все это имеет принципиально важное значение», — подчеркнул Воробьев.