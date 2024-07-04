сегодня в 14:24

В Подольске возведут школу на 1,1 тыс мест

Определен подрядчик проектирования и строительства школы на 1 100 мест на улице Садовая в Подольске. Работы будут проведены в рамках госпрограммы Подмосковья за счет средств бюджета. Об этом сообщила пресс-служба минстройкомплекса Московской области.

Итоги конкурса на выполнение работ по проектированию и строительству школы на 1 100 мест подвели в Подольске. Заключен контракт с ООО «Новая строительная компания ВСК».

Площадь земельного участка — 2,9 га.

В здании новой школы разместятся блок начальной школы на 400 мест, основной и старшей школы на 700 мест. Внутри расположатся читальный зал с ИТ зоной, классы робототехники и ИТ полигон, кабинеты для занятий творчеством и музыкой, спортивные и актовый залы, столовая с пищеблоком полного цикла.

На прилегающей территории обустроят спортплощадки для волейбола и баскетбола, беговые дорожки с покрытием из резиновой крошки, места для отдыха и проведения мероприятий.

Открыть школу планируется 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.