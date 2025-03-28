В Подольске в текущем году откроют пристройку, две новых школы и один детсад

В Подольске в 2024 году построили три детских сада и одну школу, в текущем году откроют две новые школы на 1100 мест на улице Победы в Климовске и на 500 мест в ЖК «Новая Щербинка» вблизи дерени Борисовка, пристройку к школе 29, а также детский сад на 160 мест в ЖК «Каскад Парк» вблизи деревни Бережки. Об этом 27 марта во время выступления с докладом об итогах 2024 года сообщил глава Городского коруга Подольск Григорий Артамонов.

В текущем году распахнут двери также пять обновленных образовательных объектов. Среди них академический корпус гимназии имени Подольских курсантов, вторые корпуса лицея № 5 и школы № 20, а также два дошкольных отделения школ № 24 и № 29. Продолжат строительство школы на улице Садовой, пристройки к школе № 16, и в этом же году начнут возведение нового корпуса школы № 20.

«Образование — это прочный фундамент будущего, и мы делаем все, чтобы он становился только крепче. Подольск неизменно входит в число лидеров Подмосковья по качеству образовательной среды. За современными школами и детскими садами, новыми проектами стоит главное — стремление создать условия, в которых дети растут, развиваются, раскрывают таланты», — сказал Артамонов.

Школы округа ежегодно подтверждают высокий уровень. В 2024 году шесть образовательных учреждений вошли в топ-100 региона. Гордостью округа становятся победы и призовые места на Всероссийской олимпиаде. По числу победителей Подольск в числе лучших в области. Эти результаты являются заслугой не только ребят, но и их наставников.

Для поддержки педагогов выплачивают подъемные молодым специалистам, компенсируют аренду жилья более чем 200 педагогам, развивают программы «Социальная ипотека» и «Земский учитель». С 1 сентября 2024 года начались дополнительные муниципальные выплаты преподавателям иностранных языков.

Артамонов отметил, что 2024 год год стал важным этапом обновления образовательной инфраструктуры. В Подольске открыли детские сады в ЖК «Новая Щербинка», на улице Вокзальной и в Климовске. Построили и ввели в эксплуатацию школу в ЖК «Каскад Парк». Завершили капитальный ремонт гимназии № 4 и дошкольного отделения школы № 24.

«Делаем все, чтобы дети росли уверенными и вдохновленными, и видим результат. Вчерашние школьники становятся активными амбициозными подольчанами и будущим округа. В 2024 году волонтеры собрали 250 тонн помощи для участников спецоперации, выполнили 350 заявок для семей мобилизованных. Наши молодые лидеры добиваются успеха, например Ольга Жукова стала призёром Всероссийского конкурса „Лидер XXI века“, Сергей Соколов и Александр Шаповалов — лауреатами премии „Волонтера года“, — заключил Артамонов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.