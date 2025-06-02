В Подольске в пристройке к школе на 200 мест начали монтировать инженерные сети

В Подольске более чем наполовину готова пристройка на 200 мест к школе № 29 имени Петра Ивановича Забродина. Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов проверил, как продвигается строительство. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В настоящее время все монолитные работы выполнены. Ведется устройство наружных и внутренних инженерных сетей, монтаж фасада, кровли, вентиляции, электропроводки и слаботочных систем. Приступили и к благоустройству территории.

«Несмотря на сжатые сроки, все организовано четко, в соответствии с графиком и строительными нормами. Новая пристройка на 200 мест — очередной шаг к созданию более комфортных и современных условий для обучения детей. Это особенно важно в условиях увеличения числа школьников и необходимости снизить нагрузку на основной учебный корпус», — сказал Артамонов.

Он отметил, что держит реализацию проекта на личном контроле, чтобы ко Дню знаний, как и планировалось, ученики заняли в школе светлые современные классы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что капитальный ремонт школ набирает обороты в Подмосковье. Это очень важно для того, чтобы вовремя начать учебный год.

«Специфика и сложность капитального ремонта нам хорошо знакома. Это крайне важная мобилизация в начале года для того, чтобы вовремя начать учебный год. Или в этот же год, или через период — в зависимости от объекта», — сказал Воробьев.