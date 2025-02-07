В Подольске в ходе ремонта климовской гимназии начали обновлять фасад

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов с председателем совета депутатов округа Алексеем Никулиным проверили, как идет капремонт академического корпуса гимназии имени Подольских курсантов. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Из года в год это образовательное учреждение входит в число лучших в регионе и является флагманским в округе. Поэтому гимназистам стараются улучшить условия учебы.

«Сейчас приводим в порядок один из трех корпусов — академический. Здание на проспекте 50 лет Октября было построено в 1974 году. Проверили ход капитального ремонта. На объекте работают порядка 60 человек: демонтируют старые конструкции, устанавливают новые перегородки, делают фасад. На первом этаже идут масштабные работы в пищеблоке — началась замена вентиляции. В актовом зале завершили стяжку пола, ведется монтаж электрики», — сказал Артамонов.

Ко Дню знаний преобразятся учебные кабинеты, спортивный зал, зоны отдыха, прилегающая территория, а также легендарный военно-исторический музей гимназии. Благодаря обновлению в нём расширят экспозицию за счёт материалов об участниках СВО.

«Обязательно буду курировать проект до его полного завершения. Наши дети должны учиться в современных зданиях и расти в хороших условиях», — отметил Никулин.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.